Piaggio, ricavi record nel semestre oltre 1,17 miliardi

Piaggio ha chiuso il primo semestre con ricavi record oltre 1,17 miliardi, in crescita dell'11,3%. In rialzo del 20,1% il margine lordo industriale a 332,6 milioni. Record anche per il margine operativo lordo, salito del 25,6% a 191,2 milioni, mentre il risultato operativo è salito del 37,1% a 117,6 milioni. In progresso del 34,7% a 98,2 milioni l'utile ante imposte, mentre l'utile netto ha raggiunto la quota record di 64,8 milioni, in progresso del 43,4%.

In miglioramento di 13 milioni la posizione finanziaria netta, con un passivo di 384,4 milioni. Nel semestre Piaggio ha venduto 324.600 veicoli, l'1,2% in più rispetto all'analogo periodo del 2022.

"Il Gruppo Piaggio ha archiviato il settimo trimestre consecutivo in crescita, registrando i risultati migliori di sempre". Lo afferma il presidente e amministratore delegato Roberto Colaninno sottolineando che "per la restante parte dell'anno applicheremo in tutti gli stabilimenti il 'Management Productivity System', che ci ha permesso di conseguire una più alta marginalità senza un aumento sostanziale dei prezzi".

"Continueremo a portare avanti gli investimenti previsti nei nostri piani strategici sulla mobilità elettrica e sulle tematiche Esg", ha concluso.



