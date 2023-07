NaturaSì misura le sue emissioni, focus sul valore del cibo

NaturaSì si impegna su ambiente, società e governance (i pilastri Esg) e fissa i nuovi principi nella sua relazione di impatto. Un focus particolare è dedicato al cibo e al suo vero valore.

Lo spiega l'azienda del biologico puntualizzando che include quindi per la prima volta anche la misurazione delle emissioni di CO2 dirette o indirette, grazie alla collaborazione con AzzeroCO2, società di consulenza di Legambiente. Inoltre, sono stati riorganizzati e ampliati i temi di osservazione con i nuovi capitoli dedicati ai collaboratori e alla governance.

Impegno prioritario - spiega una nota - quello di approfondire il cosiddetto True Cost of Food, il vero valore del cibo calcolato monetizzando tutte le esternalità positive e/o negative che un prodotto genera prima di arrivare sullo scaffale. "Grazie a questa monetizzazione il consumatore diventa consapevole del giusto prezzo di ciò che acquista. - dice Fausto Jori, amministratore delegato di NaturaSì - Un sottocosto può nascondere un prezzo ulteriore che verrà pagato dalla società e dalle generazioni future. Al contrario, nel prezzo di un prodotto biologico, possono essere incluse esternalità positive come la conservazione e l'aumento della fertilità del suolo, della biodiversità, del benessere animale".

NaturaSì "ha da sempre considerato le sue aziende agricole parti vitali del suo ecosistema. Tanto da darsi come obiettivo 2026 quello di arrivare a coltivare 9.000 ettari di superficie di cui il 25% completamente coerente con le linee guida Terre di Ecor. Ovvero nel rispetto della fertilità della terra (l'obiettivo: raggiungere il 4% di sostanza organica presente nel terreno), della biodiversità ambientale e agricola (che arrivi a coprire il 15% della superficie aziendale).

Tra le novità per il tema della governance: il consolidamento del fatturato, la garanzia di una linea di prodotti essenziali a costi accessibili, il giusto prezzo agli agricoltori.

"Siamo fiduciosi rispetto al futuro, la nostra realtà è viva e pulsante in ogni anello della sua catena. Siamo impegnati in campagne sfidanti sulle quali intendiamo continuare il nostro percorso nei prossimi anni", conclude Jori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA