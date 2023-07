Chiusura in leggero calo per lo spread tra Btp e Bund tedesco nel giorno in cui la Bce non ha escluso una pausa nel rialzo dei tassi a partire dalla riunione di settembre. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ridotto di circa due punti, a quota 159. In leggera flessione tutti i rendimenti dei titoli sovrani dell'Eurozona, con quello del decennale italiano che flette di quasi 3 punti al 4,063%



Riproduzione riservata © Copyright ANSA