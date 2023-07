Le Borse europee corrono con la Bce, Piazza Affari svetta (+2%)

Le borse europee arrotondano i rialzi mentre è in corso la conferenza stampa di Christine Lagarde, che ha aperto alla possibilità di una pausa dei rialzi dei tassi di interesse a settembre, nel caso in cui i dati economici puntassero in quella direzione. Milano avanza del 2%, svettando tra le Borse europee, Parigi sale dell'1,9%, Francoforte dell'1,4% e Madrid dell'1%. In calo i rendimenti dei titoli di Stato con il Btp che cede cinque punti base al 4,048% mentre lo spread con il Bund è invariato a 162 punti base.

L'attesa per una fine della stretta indebolisce l'euro, che cede lo 0,5% sull'euro a 1,1025.



