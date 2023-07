Estate, 35 milioni di italiani in vacanza, 90% in Italia

Saranno 34,7 milioni gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza fuori casa durante il periodo estivo, dormendo almeno una notte fuori casa. Lo rileva Federalberghi secondo cui l'89,6% per la propria vacanza principale rimarrà in Italia. Tra questi, il mare si conferma la meta preferita (82,3%), seguito dalla montagna (8,5%) e dalle città d'arte (2,7%). Anche tra chi si recherà all'estero (10,4%), sarà il mare ad attirare maggiormente (59,7%). La spesa media complessiva (viaggio, vitto, alloggio e divertimenti) per tutta l'estate si attesta sugli 972 euro a persona. Il giro d'affari complessivo è di 33,8 miliardi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA