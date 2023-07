Borsa: Milano tra le migliori in attesa della Bce, spread a 163

La Borsa di Milano resta tra le migliori in Europa in attesa della Bce.

Sul Ftse Mib (+1,25% 29.340 punti) in una seduta caratterizzata da diverse trimestrali, sale Amplifon (+3,7%) con i ricavi oltre il miliardo. E sono sempre in luce St (+4,9%) e Moncler (+4,9%).

Tra i peggiori Inwit (-1,17%), Mps (-0,96%) e Saipem (-0,92%).

Lo spread tra Btp e Bund si è attesta a ridosso dei 163 punti con il rendimento del decennale italiano che lima al 4,098% Tra gli altri listini Parigi guadagna l'1,3%, Francoforte lo 0,87%. Sempre più cauta Londra (+0,21%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA