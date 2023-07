Borsa: l'Europa consolida il rialzo in attesa della Bce

Le Borse europee a metà giornata consolidano il rialzo in attesa della Bce, dopo che la Fed ha alzato i tassi di un altro 0,25%.Anche i future su Wall Street sono positivi.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un punto percentuale con il buon andamento in particolare dei tecnologici.

Tra le singole Piazze, Milano allunga a 1,23% con il Ftse Mib a 29.335 punti. Sale St (+3,6%) dopo i conti, seguita da Stellantis (+3%). Bene Brembo (+2%) con i ricavi a 2 miliardi nei sei mesi . Poi Amplifon (+1,9%) in attesa della semestrale.

Deboli Inwit (-1,17%), Mps (-0,76%) e Campari (-0,57%). Parigi guadagna l'1,3%, Francoforte lo 0,83. E resta cauta Londra con un +0,2%.

Lo spread tra Btp e Bund si allarga e si avvicina ai 163 punti così come il rendimento del decennale italiano al 4,1%.

Fronte commodity, si conferma il rialzo del petrolio (wti +1,1% a 79,6 dollari al barile, brent +0,9% a 83,7 dollari) . Il gas resta sotto i 29 euro con una flessione dei Ttf dell'1,8%.

Per i cambi l'euro è sempre forte sul dollaro con cui scambia a 1,1147.



