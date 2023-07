Urso, risultati straordinari di Stellantis, può investire di più

"La riunione con i presidenti delle Regioni giunge il momento molto significativo perché i dati sui ricavi e sugli utili di Stellantis dicono che questa grande multinazionale può avere altre risorse per investire di più nel nostro paese". Lo dice il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell'incontro sull'accordo di transizione per Stellantis. 'L'accordo - spiega Urso - si baserà su due principi: cosa Stellantis intende fare, tanto più alla luce dei ricavi e degli utili straordinari annunciati" e "su quello che governo e regioni possono mettere in campo sotto forma di incentivi e accordi di sviluppo".

La risposta di Stellantis al documento aggiornato mandato dal governo con obiettivi, modalità e numeri" è attesa entro il fine settimana. Urso spiega che il documento contiene "quello che chiediamo a loro e quello che noi siamo disposti a impegnare per poi giungere, ci auguriamo entro prima della pausa estiva, all'accordo di transizione, così da utilizzare al meglio anche le eventuali risorse aggiuntive che potrebbero giungere della rivisitazione del Pnrr".



