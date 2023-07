Tavares, l'accordo con il governo entro poche settimane

"Con il ministro Urso c'è un dialogo franco e costruttivo, ci aspettiamo di raggiungere un accordo nelle prossime settimane".

Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares che, in un incontro con i giornalisti, ha spiegato che l'obiettivo di 1 milione di unità da produrre in Italia include sia le auto sia i veicoli commerciali leggeri. "Tra fine 2023 e inizio 2024 vedremo un'inversione di tendenza e la produzione in Italia tornerà a crescere.

Per raggiungere questo obiettivo, però, bisogna essere in due. Dipende anche dal governo che deve sostenere le auto a bassa emissione, non possiamo fare da soli".

"La riunione con i presidenti delle Regioni giunge in un momento molto significativo perché i dati sui ricavi e sugli utili di Stellantis dicono che questa grande multinazionale può avere altre risorse per investire di più nel nostro Paese", commenta il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell'incontro sull'accordo di transizione per Stellantis.

"L'accordo - spiega Urso - si baserà su due principi: cosa Stellantis intende fare, tanto più alla luce dei ricavi e degli utili straordinari annunciati" e "su quello che governo e regioni possono mettere in campo sotto forma di incentivi e accordi di sviluppo".



