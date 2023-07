Palonta, da giovani e da e-sport stimoli per le assicurazioni

Quello fra e-sport e protezione è "un binomio estremamente importante per capire le nuove dinamiche dei rischi che riguardano in particolare i giovani, ed è proprio analizzando le nuove dinamiche e ascoltando i giovani che possiamo disegnare al meglio le soluzioni di prevenzione e protezione che l'oggi ci richiede". Ad analizzare le potenzialità di un settore come quello del gaming, del digitale, anche in ottica assicurativa e di cultura della protezione, è Mauro Palonta, senior director di Intesa Sanpaolo Assicura, fra i protagonisti dell'evento 'Protezione e Esport' ospitato in Area X.

"Noi siamo molto attenti alle evoluzioni demografiche del Paese - spiega Palonta - che ci fotografano, da un lato, una popolazione anziana in crescita che va tutelata, dall'altro una popolazione giovane da valorizzare al massimo anche attraverso la protezione". E in questo senso, sottolinea, "i nuovi trend del digitale e gli e-sport ci devono abituare a ragionare su nuove dinamiche, ad esempio quelle derivate dai rischi della connettività, del cyberbullismo o del furto di identità digitale. Temi a cui non siamo ancora pronti a rispondere in modo adeguato - riflette -, quindi per noi è estremamente importante come istituzione assicurativa, come gruppo Intesa Sanpaolo, confrontarci con i giovani per capire quali sono le dinamiche comportamentali su cui agire, mettendo a terra delle soluzioni che possono proteggere per il futuro". I giovani, dunque, come osservatorio privilegiato e stimolo perché, conclude Palonta, "sono già molto avanti con la sensibilità su queste tematiche e possono portarla in contesti più ampi, in famiglia, a scuola, e sollecitare su questi temi altri giovani e anche tutti coloro che gli stanno attorno. Giovani che in classe parlassero coi loro professori dei rischi legati al mondo cyber e stimolassero a trovare una soluzione - conclude - per noi sarebbe il miglior risultato rispetto all'obiettivo che abbiamo di divulgazione della cultura della protezione e assicurativa".





