Nuovi ritocchi al rialzo per la benzina, al self 1,876 euro

Prezzi di benzina e diesel in crescita sulla rete carburanti. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 25 luglio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,876 euro/litro (1,869 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,871 e 1,889 euro/litro (no logo 1,862).

Il prezzo medio praticato del gasolio self è 1,724 euro/litro (rispetto a 1,717), con le compagnie tra 1,720 e 1,737 euro/litro (no logo 1,708).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,008 euro/litro (2,002 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,958 e 2,073 euro/litro (no logo 1,914). La media del gasolio servito è 1,862 euro/litro (contro 1,856), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,813 e 1,923 euro/litro (no logo 1,763).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,711 e 0,734 euro/litro (no logo 0,691). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,403 e 1,480 (no logo 1,433).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA