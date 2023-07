Brusca correzione per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, reduce dalla serie positiva più lunga da aprile. Il prezzo dei future Ttf è sceso del 10,33% a 29,3 euro al megawattora, in scia all'andamento rassicurante degli stoccaggi, che in Europa hanno raggiunto l'84% della capacità, e all'allentarsi della morsa del caldo nel Sud Europa.





