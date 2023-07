Della Valle: 'per Tod's crescita solida, fiducia sul 2023'

"Considerando la solidità della crescita, il favorevole mix dei ricavi e l'attenzione dedicata al controllo dei costi e al miglioramento dell'efficienza operativa, siamo fiduciosi sulla redditività del semestre e sulle prospettive per l'intero esercizio, nonostante l'incertezza e la volatilità del contesto macro-economico a livello internazionale", dice il presidente e amministratore delegato del gruppo Tod's, Diego Della Valle, commentando i risultati di fatturato del primo semestre che registrano una crescita del 21,7% a 569,1 milioni.

"I dati di vendita oggi pubblicati confermano l'ottimo andamento del nostro gruppo: tutti i marchi hanno registrato una solida crescita a doppia cifra dei ricavi nel primo semestre 2023".

"Particolarmente brillanti - rileva - i risultati di Tod's e Roger Vivier, in tutte le loro categorie di prodotto, a conferma del sempre maggior apprezzamento da parte dei clienti per l'altissima qualità dei prodotti, la loro artigianalità ed il loro stile".

"I mercati asiatici, nei quali il nostro gruppo è presente con una diffusa rete di punti vendita, hanno dato un grande contributo alla crescita dei ricavi nel periodo. Siamo altrettanto soddisfatti dei risultati registrati nel mercato domestico e nel resto d'Europa, spinti dalla domanda locale, oltre che dagli acquisti dei turisti".



