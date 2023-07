Borsa: Europa resta in rosso dopo l'avvio di Wall Street

Le Borse europee restano in affanno dopo l'avvio fiacco di Wall Street, poco mossa in attesa di conoscere le decisioni che la Fed comunicherà stasera. Parigi cede il 2%, fiaccata dalle forti vendite su Lvmh (-6%) e Essilux (-6,4%) dopo le trimestrali, Francoforte cede lo 0,9%, con Porsche (-2,9%) maglia nera dopo i conti, mentre Londra arretra dello 0,5% e Milano contiene i ribassi allo 0,1%, grazie alla spinta delle banche, rincuorate dalla trimestrale record di Unicredit (+1,1%), e di Stellantis (+3,4%), premiata dopo conti migliori delle attese. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato: quello del decennale italiano sale di 3 punti base al 4,084% mentre lo spread con il Bund è poco mosso a 162 punti base.



