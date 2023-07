Assogestioni, raccolta del semestre negativa per 17 miliardi

Il risparmio gestito archivia il semestre con una raccolta negativa per 17 miliardi. Secondo i dati preliminari però a giugno rallentano i deflussi. La consueta mappa mensile di Assogestioni evidenzia una raccolta negativa di minore entità rispetto al mese precedente, attestandosi a -1,18 miliardi euro dai -4,96 miliardi euro di maggio.

Guadagna ulteriore vigore, invece lo slancio dei prodotti obbligazionari che nel mese hanno attratto +2,58 miliardi euro di nuove sottoscrizioni, dato che porta l'ammontare da inizio anno a +11,51 miliardi euro. Chiudono il mese in positivo anche gli azionari, a +837 miliardi di euro.

A fine mese il patrimonio gestito è salito a 2.273 miliardi di euro dai 2.258 miliardi euro precedenti, sostenuto da un effetto performance positivo, in linea con l'andamento dei mercati finanziari, e stimato dall'Ufficio Studi di Assogestioni in +0,7%.

I fondi aperti hanno registrato una raccolta pari a -2,64 miliardi di euro a giugno, con deflussi stabili dai flessibili (-2,14 miliardi euro) e dai bilanciati (-1,32 miliardi di euro).

Segno meno anche per i fondi monetari (-2,54 miliardi di euro).

In attesa dei dati definitivi della mappa trimestrale, arrivano segnali positivi anche dalle gestioni di portafoglio, che a giugno registrano +1,15 miliardi di euro di afflussi, riconducibili principalmente alle gestioni istituzionali (+986 milioni di euro).



