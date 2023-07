Thales acquisisce Imperva, operazione da 3,6 miliardi di dollari

Thales annuncia l'acquisizione della societa' di cybersicurezza statunitense Imperva dal private equity Thoma Bravo. L'accordo - spiega la società - si basa su un enterprise value di Imperva di 3,6 miliardi di dollari.

L'acquisizione porterà la divisione cybersecurity di Thales a generare 2,4 miliardi di revenue all'anno. La chiusura dell'operazione è prevista per l'inizio del 2024.

Per Patrice Caine, presidente e amministratore delegato di Thales, "l'acquisizione di Imperva segna un'importante pietra miliare nella strategia di cybersecurity di Thales. Stiamo cogliendo - dice - un'opportunità unica per accelerare le nostre capacità di cybersecurity e stiamo facendo un passo importante verso la nostra ambizione di costruire un player integrato di cybersecurity di livello mondiale, che fornisca un portafoglio completo di prodotti e servizi. Non vediamo l'ora di accogliere Imperva in Thales per migliorare ulteriormente le nostre soluzioni di cybersecurity e aiutare i clienti ad affrontare le loro sfide più importanti in materia di sicurezza digitale".





