Il Tesoro ha collocato oggi in asta titoli di Stato per complessivi 5 miliardi di euro. In particolare sono stati assegnati Btp a due anni per 3,75 miliardi di euro e rendimento al 3,69% con una variazione in calo di 0,01 punti. Assegnati anche Btp indicizzati decennali per 1,25 miliardi e rendimento 1,86%.



