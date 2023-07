Nel primo trimestre Rc auto sale del 4%, in media 368 euro

"Il prezzo della garanzia Rc auto per i contratti stipulati nel primo trimestre del 2023 è in media pari a 368 euro. I prezzi risultano in crescita (+4,0% su base annua) per il secondo trimestre consecutivo. L'incremento rimane comunque inferiore al tasso di inflazione (+7,6% su base annua)". E' quanto si legge su Ivass informa. "Il premio medio - si sottolinea - resta al di sotto dei valori osservati nel periodo pre-pandemico (406 euro nel 2019) e risulta inferiore del 26% rispetto al primo trimestre del 2014".



