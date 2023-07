Borsa: Milano poco mossa, corre Poste, bene Banca Generali

Piazza Affari oscilla sulla parità dopo un avvio in cauto rialzo. Il Ftse Mib, a un soffio da quota 29 mila punti, sale dello 0,08% trainato da Poste (+2,9%), premiata da risultati superiori alle attese degli analisti. Bene bancari e risparmio gestito con Banca Generali (+1%), Bper (+0,9%), Azimut (+0,7%) e Intesa (+0,4%), acquisti anche su Campari (+0,8%), Pirelli (+0,8%), Moncler (+0,6%) e Cnh (+0,6%).

Frenano invece il listino, in attesa delle decisioni della Fed e della Bce di domani e giovedì, Recordati (-1,2%), Interpump (-0,7%), Amplifon (-0,7%) e le utilities, con in testa Terna (-0,7%), Italgas (-0,6%) e Snam (-0,6%)



