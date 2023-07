Bankitalia, 'con temperature alte -9,5% Pil al 2100'

Le temperature medie in Italia sono aumentate di circa 2°C dall'inizio del secolo scorso con "un impatto negativo sulla crescita del Pil". Se il trend rimanesse questo, in uno scenario intermedio, con un aumento di temperatura di +1,5°C, il Pil frenerebbe tra il 2,8 e il 9,5 per cento al 2100: è quanto emerge da uno studio della Banca d'Italia sul legame tra temperature e attività economica.

Lo studio sottolinea anche che l'incremento nella frequenza di temperature giornaliere superiori a 28°C ha influito negativamente soprattutto sul settore dell'agricoltura ma con effetti negativi registrati anche nell'industria e nei servizi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA