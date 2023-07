Bankitalia, 'cala domanda di prestiti di imprese e famiglie'

Bankitalia rileva una riduzione della richiesta di prestiti da parte di imprese e famiglie. E' quanto emerge dall' ''Indagine sul credito bancario nell'area dell'euro', in cui si esaminano i dati delle banche italiane. Da parte delle imprese si è registrata "una nuova marcata riduzione riflettendo sia l'aumento del livello generale dei tassi di interesse sia il calo degli investimenti fissi".

Diminuita la domanda di credito delle famiglie per l'acquisto di abitazioni e per finalità di consumo. In entrambi i casi, il più elevato livello dei tassi e il peggioramento della fiducia continuano a esercitare un contributo negativo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA