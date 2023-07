Un protocollo sui rischi del caldo al lavoro, ecco la bozza

"Un protocollo condiviso per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro": così una bozza di 11 pagine che affronta i punti che vanno dalla valutazione dei rischi e dei fattori di rischio, legati all'età, alla presenza di patologie croniche e alle mansioni, alla sorveglianza sanitaria e alla riorganizzazione dei turni. Il datore di lavoro - prevede tra l'altro - sulla base dei rischi, interviene per "eliminare o ridurre l'esposizione diretta dei lavoratori alle alte temperature o percepite tali" pianificando pause o attività in giorni o orari più freschi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA