Salvini convoca domani il tavolo per l'aeroporto di Catania

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha convocato per domani, martedì 25 luglio, un tavolo al Mit per affrontare il dossier dell'aeroporto di Catania. Sono stati invitati tutti i soggetti interessati. Così una nota del Mit.

"Come preannunciato nella giornata di ieri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha trasmesso oggi una lettera alla Società Aeroporto Catania (Sac) e ad Enac per sollecitare precise informazioni relative ai piani di ammodernamento dello scalo aeroportuale di Catania e sulle tempistiche di riapertura dopo l'incendio che ne ha

gravemente compromesso l'operatività.

Il ministro Urso - si legge in una nota - ha condiviso i contenuti della lettera con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha annunciato di voler convocare un tavolo con tutti i soggetti interessati alla gestione dell'aeroporto di Catania".





