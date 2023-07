Ryanair, utile primo trimestre fiscale balza a 662 milioni

Ryanair mette a segno un balzo dell'utile nel primo trimestre dell'anno fiscale a quota 662,9 milioni di euro contro i 170 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Come spiega la compagnia irlandese in una nota, i passeggeri sono cresciuti da 45 a 50,4 milioni mentre i ricavi hanno toccato quota 3,65 miliardi. I risultati sono sopra le stime degli analisti raccolte da Bloomberg. La compagnia ha comunque segnalato una riduzione delle stime di passeggeri per l'anno a causa dei ritardi nella consegna di velivoli 737 dalla Boieng.



