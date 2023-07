Revolut,'giovani pronti a cambiare banca per tassi migliori'

I ragazzi della generazione Millennial e GenX sono quelli pià propensi a cambiare banca per trovare tassi di interessi migliori mentre scende di molto per gli over65. E' quanto spiega uno studio della appa finanziaria Revolut su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 1000 persone. In particolare il 57% degli intervistati crede che valga la pena cambiare istituto. Il dato sale rispettivamente al 63% e 64% per le generazioni più giovani ma scende al 46% tra gli over65.

Secondo lo studio inoltre in italiano su tre (33%) afferma di preferire la banca da smartphone rispetto alla banca con filiale perchè ritiene sia più flessibile (22% del campione) o perchè si sente maggiormente in controllo del proprio denaro (11% del campione). La percentuale di chi preferisce le banche mobile sale al 47% nella fascia 18-24 anni e scende al 20% tra gli over65. Le banche con sportello ottengono il 23% delle preferenze, che dal 37% degli over65 scende progressivamente al 12% della GenZ.

"Se guardiamo le preferenze del pubblico sotto i 45 anni, le banche da smartphone stanno rimpiazzando ormai quelle tradizionali e possono ambire a diventare il conto principale a tutti gli effetti. Sono considerate più flessibili e più utili a tenere monitorate le proprie spese, in ogni momento e ovunque si trovi il cliente" afferma Ignacio Zunzunegui, responsabile Sud Europa di Revolut.



