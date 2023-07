Borsa: Milano nervosa (-0,05%) sprint Pirelli, giù Recordati

Appare nervosa Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con poche ma frequenti oscillazioni a cavallo della parità. L'indice Ftse Mib cede lo 0,05% a 28.840 punti, dopo essere salito in lieve rialzo, con il differenziale tra btp e Bund tedeschi in lieve calo a 160,9 punti e il rendimento annuo dei titoli italiani in ribasso di 5 punti al 4,01%, a fronte dei 6,5 punti in meno di quelli tedeschi al 2,4%.

Nella settimana delle banche centrali, con la Fed e la Bce al ritocco dei tassi insieme alle autorità di Hong Kong e del Giappone e dopo indici Pmi deludenti in Europa gli investitori guardano alle imminenti trimestrali, mentre dal voto in Spagna emerge un quadro politico di incertezza.

Il luce Pirelli (+2,4%), che diffonde i conti il prossimo 27 luglio, due giorni dopo rispetto a Stellantis (+1,53%), che ha sottoscritto un nuovo accordo con Samsung per le batterie negli Usa, ed Hera (+1,53%). Bene anche Interpump, che diffonde la trimestrale il 4 agosto, mentre Saipem (+1,26%) la renderà nota a mercati chiusi il prossimo mercoledì 26 luglio. Il titolo è spinto anche dal rialzo del greggio (Wti +0,64% a 77,56 dollari al barile), che favorisce anche Eni (+0,87%) a 4 giorni dai conti dei primi 6 mesi.

Sconta la difficile congiuntura del lusso Moncler (-1,13%), insieme alle rivali europee dopo le prime trimestrali.

L'appuntamento con i conti della griffe è fissato i questo caso per mercoledì. Segno meno anche per Recordati (-1,1%), Amplifon (-0,55%) e Intesa (-0,36%), in vista della semestrale di venerdì 28. Invariata Unicredit che l'anticipa di due giorni, mentre per Banco Bpm (-0,25%) bisogna aspettare la prima settimana di agosto.



