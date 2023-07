Borsa: l'Europa termina contrastata, attende la Fed e la Bce

Seduta contrastata per le Borse europee che hanno ridotto le perdite della giornata grazie al miglioramento di Wall Street. Sui mercati è prevalsa la prudenza, anche alla luce di indici pmi con confortanti, in attesa delle banche centrali - la Fed mercoledì e la Bce giovedì - dalle quali si scommette su un rialzo dei tassi dello 0,25%, e dei conti trimestrali di molte società quotate.

Londra ha terminato in rialzo dello 0,19%, Francoforte di un più modesto 0,08% mentre Parigi ha chiuso sotto la parità (-0,07%).

Madrid è rimasta indietro per l'esito incerto delle elezioni sul prossimo governo.



