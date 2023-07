Borsa: l'Europa al palo con i pmi, rendimento Btp sotto il 4%

Le Borse europee sono al palo malgrado l'avvio positivo di Wall Street con gli indici pmi negli Usa contrastati mentre i pmi manifatturieri e dei servizi nell'eurozona e nel Regno Unito in mattinata hanno deluso. In attesa delle decisioni sui tassi della Fed e della Bce, mercoledì e giovedì, corrono intanto i titoli di Stato dove i rendimenti sono in generale calo: quello del Btp decennale è sceso al 3,99% per poi tornare sulla soglia del 4%.

A Milano (+0,02%) brillano Pirelli (+2,12%) e Stellantis (+1,72%) mentre in fondo al listino principale c'è Moncler (-1%).

Parigi cede lo 0,46%, Francoforte lo 0,16% e Londra lo 0,21% con Vodafone che brinda ai risultati trimestrali migliori delle previsioni (+3,3%). Madrid resta la peggiore dopo l'esito delle elezioni (-0,65%).



