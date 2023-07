A Leonardo il 74% delle risorse dell'European Defence Fund 2022

Leonardo "si è aggiudicata 18 progetti di ricerca e sviluppo, di cui 10 di sviluppo capacitivo e 8 di ricerca, nell'ambito dell'European Defence Fund (EDF) Work Programme 2022, lo strumento di punta della Commissione Europea per promuovere la cooperazione in materia di difesa, grazie a progetti competitivi e collaborativi, coprendo l'intero ciclo di ricerca e sviluppo.

Così, sotolinea la società con una nota, la società italiana dell'aerospazio, difesa e sicurezza "traina il sistema Paese".

Ammontano a 832 milioni di euro i fondi assegnati dall'Ue, distribuiti tra 41 progetti vincitori, a fronte di 134 proposte presentate da aziende di 26 Paesi membri, oltre alla Norvegia.

L'Italia, in particolare, ha visto aggiudicarsi fondi per complessivi 31 progetti.

"I progetti a cui Leonardo partecipa si sono aggiudicati complessivamente circa il 74% dei fondi stanziati per il 'wp 22', pari a circa 614 milioni di euro, su un totale di 832 milioni di euro", finanziamenti "per attività di ricerca e sviluppo in 11 categorie relative ai settori dell'elettronica, velivoli, cyber e spazio, guidando, in particolare, il programma Tiresyas (Technology Innovation for euRopEan radar SYstem ApplicationS). Un risultato - commenta la società - che sottolinea le capacità multidominio dell'azienda".

Cinque progetti vincitori vedono anche la partecipazione di aziende controllate o partecipate da Leonardo: Telespazio, Larimart, Elettronica, Mbda Italia e Consorzio Creo.



