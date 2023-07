Inps, Cig è possibile anche sotto i 35 gradi se si è al sole

E' possibile attivare la Cig anche per una temperatura sotto i 35 gradi se si lavora sotto il sole o se l'umidità dell'aria aumenta il valore del caldo percepito.

Bisognerà infatti tener conto della tipologia di attività svolta e delle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

E' l'indicazione contenuta in un nuovo 'messaggio' dell'Inps diffuso "in considerazione dell'eccezionale ondata di calore e dell'incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull'eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale".



