Dell'Erba rieletto presidente di Federcasse

Augusto dell'Erba è stato rieletto all'unanimità presidente della Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse) per il triennio 2023-2026.

La nomina è avvenuta in occasione della prima riunione del consiglio nazionale di Federcasse eletto dalla assemblea tenutasi in mattinata presso l'Auditorium della Musica di Roma - "Ennio Morricone".

Con dell'Erba - presidente della federazione Puglia e Basilicata delle Bcc del fondo dei depositanti del Credito Cooperativo e della Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte, al suo secondo mandato - sono stati confermati i due vice presidenti Roberto Simoni (Vicario) e Matteo Spanò, rispettivamente presidente della Federazione Trentina della Cooperazione e della Federazione Toscana delle Bcc oltre che della Bcc di Pontassieve.



