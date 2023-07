Ue, con Roma scambi costruttivi, valuteremo modifiche Pnrr

"La collaborazione tra la Commissione e le autorità italiane è stata molto costruttiva.

Poiché il lavoro tecnico è ancora in corso, non possiamo fornire ulteriori dettagli in questa fase. La Commissione valuterà formalmente l'emendamento proposto nel contesto del quadro normativo relativo alle revisioni dei piani di risanamento e di resilienza. Non prevediamo modifiche all'importo complessivo dei pagamenti che l'Italia dovrebbe ricevere nel 2023, tenendo conto della terza e della quarta richiesta di pagamento". E' quanto spiega un portavoce della Commissione Ue in merito alla modifica della terza rata attuata dall'Italia.



