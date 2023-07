Salvini vede gli Ncc, 'determinato a soluzioni a breve'

La determinazione a proporre soluzioni a stretto giro e l'attivazione di una mail istituzionale per ricevere proposte.

Si è concluso l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e i rappresentanti del settore degli Ncc. Lo rende noto il Mit in un comunicato.

"Il vicepremier e ministro Matteo Salvini - è scritto - ha preso nota di alcuni suggerimenti per rendere ancora più efficace la lotta all'abusivismo. Citato anche il tema dell'introduzione delle targhe professionali (un tema, quest'ultimo, caro anche ai tassisti). Come già successo per i rappresentanti dei taxi, è stata individuata una mail istituzionale per ricevere proposte scritte". "Salvini - conclude la nota - è determinato a proporre soluzioni a stretto giro. Sta lavorando sul dossier con il Ministro Adolfo Urso".





