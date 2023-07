Inps: in 4 mesi saldo positivo di 614.312 contratti

Nei primi quattro mesi del 2023 sono stati attivati 2.650.621 nuovi contratti di lavoro mentre ne sono cessati 2.036.309 con un saldo positivo di 614.312 contratti. Lo si legge nelle tabelle dell'Osservatorio sul precariato dell'Inps.

Il saldo dei contratti a tempo indeterminato è positivo per 250.252 contratti, superiore ai 191.489 dello stesso periodo del 2022. Le attivazioni a tempo indeterminato sono in lieve calo (-3,7%) a 512.405 ma sono in aumento le trasformazioni (280.866) e sono in calo le cessazioni da contratto stabile (da 622.862 a 563.831 con un -9,5%).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA