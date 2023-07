Borsa: Milano prosegue sulla parità, in luce le banche

La Borsa di Milano (+0,01%) recupero rispetto ad un avvio in calo ed ora si muove sulla parità. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche mentre scivola Stm (-2,1%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 164 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,08%.

Nel listino principale in luce Bper (+1,8%). Bene anche Generali e Intesa (+1,2%), quest'ultima dopo il primo accordo con i sindacati sulla nuova banca digitale Isybank. Avanzano Unicredit (+0,9%) e Banco Bpm (+0,5%) mentre è in flessione Mps (-0,5%).

Seduta positiva anche per l'energia mentre il prezzo del petrolio è poco mosso. Acquisti su Saipem (+0,9%), Eni (+0,8%) e Tenaris (+0,7%). In calo le auto con Ferrari (-1,3%), Iveco (-0,9%) e Stellantis (-0,2%). Debole Moncler e Amplifon (-0,7%).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA