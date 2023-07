Borsa: l'Europa gira in positivo, si guarda alle trimestrali

Le Borse europee girano in positivo dopo un avvio debole. I principali listini concentrano la loro attenzione sulle trimestrali, i cui esiti consentiranno di testare lo stato di salute dell'economia. Sui mercati tiene ancora banco il tema del rialzo dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,1207 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Si mettono in mostra Londra (+0,7%) e Madrid (+0,6%). Bene anche Parigi e Francoforte (+0,4%). L'andamento positivo è sostenuto dal comparto azionario dell'immobiliare (+1,3%) e dall'energia (+0,9%), quest'ultima con il prezzo del petrolio poco mosso. Il Wti sale dello 0,1% a 75,4 dollari al barile. Il Brent si attesta a 79,8 dollari, con un incremento dello 0,4 per cento.

In luce anche la farmaceutica e le Tlc (+0,7%). Salgono le assicurazioni (+1%) e le banche (+0,7%). Bene le utility (+0,6%), con il prezzo del gas che scende a 26,7 euro al megawattora. Rallenta il settore tecnologico (-1,8%), che risente dei risultati e delle prospettive del colosso dei semiconduttori Tsmc.

Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 164 punti, con il tasso del decennale italiano che scende al 4,07 per cento.



