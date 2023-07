La seduta delle Borse in Europa prosegue in rialzo dopo l'avvio di Wall Street. Londra guadagna lo 0,85%, Parigi lo 0,7%, Francoforte lo 0,47%, Madrid lo 0,67% e Milano lo 0,4 per cento. Non si fermano gli ordini in vendita su Asml Holding (-4,57%) che scivola insieme ai colossi tecnologici del Nasdaq (-0,45%).

A Piazza Affari continuano a tenere le prim posizioni del listino Tenaris (+2,3%) e Bper (+2,15%), bene anche Eni (+1,8%) e Generali (+1,5%).



