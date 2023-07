Vivendi insegna il rugby ai dipendenti

Mancano 50 giorni alla Coppa del Mondo di Rugby Francia 2023 e Vivendi, sponsor dell'evento conferma il suo impegno tanto da portare la palla ovale dentro i suoi uffici e insegnare le basi del gioco ai dipendenti.

"Vivendi e il rugby condividono gli stessi valori: passione, coraggio, solidarietà e rispetto" dice Yannick Bolloré, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Vivendi.

Dopo aver illuminato, il 31 maggio nel D-100 quando è iniziato il conto alla rovescia, l'Arco di Trionfo a Parigi e i monumenti emblematici di tutte le città in cui si svolgeranno le gare, collabora con tutte le sue controllate a far crescere l'attesa per l'evento. Il film simbolo del concorso The Host è stato diretto da Hrcls ; Canal+, emittente da trent'anni della Top 14 francese oltre a numerosi concorsi nazionali ed eventi internazionali, monitorerà Francia 2023 tramite trasmissioni quotidiane su Infosport+ e su Canal+Sport360. Un documentario esclusivo su Antoine Dupont, incoronato miglior giocatore del mondo dell'anno nel 2021, è previsto a settembre su Canal+; Studiocanal ha coprodotto e distribuito il lungometraggio Pour l'Honneur, diretto da Philippe Guillard con Olivier Marshall, uscito nelle sale in Francia lo scorso maggio e in onda su Canal+ durante France 2023; Prisma Media e Vivendi hanno prodotto una serie di podcast chiamata Mêlée d'histoires. Anche i dipendenti sono stati coninvolti dalla 'rugbymania' con la sfida del passaggio dell'ovale, avviata da Flab Prod di Canal+ Group e decine di sessioni di iniziazione al Touch Rugby.





