Sindacati presentano all'Abi la piattaforma per il contratto

I sindacati del comparto bancario hanno presentato, oggi all'Abi la piattaforma rivendicativa comune per il rinnovo del contratto nella prima riunione formale della trattativa. Nella riunione, si apprende da diverse fonti, i rappresentanti sindacali hanno passato in rassegna i punti principali della piattaforma (approvata dalle assemblea dei lavoratori a larghissima maggioranza nelle scorse settimane) sottolineando anche i buoni utili conseguiti dal comparto a fronte di costi del personale in calo.

Le parti si sono date appuntamento il 26 luglio per il prossimo incontro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA