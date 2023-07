Osn firma accordo per la manutenzione delle navi Marina Militare

Orizzonte Sistemi Navali (OSN), la joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo con quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha firmato, con la Direzione degli Armamenti Navali del Segretariato Generale della Difesa/DNA, l'accordo quadro di mantenimento in condizioni operative per la portaerei Cavour e il cacciatorpediniere classe Orizzonte Andrea Doria e Caio Duilio della Marina Militare Italiana. L'accordo ha un valore complessivo massimo di 190 milioni di euro e si esaurirà a fine 2028. Nei prossimi giorni è prevista la firma del primo contratto attuativo tra il prime contractor OSN e Navarm, a copertura dei primi due anni di servizio. Lo si apprende da una nota della società.

In particolare, le attività previste si riferiscono ai sistemi e apparati di piattaforma e del sistema di combattimento delle unità oggetto dell'accordo nel periodo 2023-2028, al fine di assicurarne il mantenimento delle condizioni operative e l'accrescimento del know-how del personale della Marina Militare.

Fincantieri curerà le attività di supporto in servizio dei sistemi e apparati di piattaforma, tra cui l'apparato motore, il sistema di automazione, gli impianti di generazione elettrica e di condizionamento, gli organi di manovra e di propulsione, nonché gli elevatori per aeromobili di nave Cavour e il sistema di movimentazione elicotteri delle unità di classe Orizzonte.

Leonardo curerà tutti i sottosistemi afferenti al Sistema di Combattimento, sensori radar, Combat Management System, lanciatori e sistemi d'arma delle due classi di navi, presso le basi navali di La Spezia e Taranto. I sottosistemi Leonardo interessati dalle attività di manutenzione ammontano a circa una cinquantina di apparati.



