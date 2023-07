Museo dell'Auto, Lorenza Bravetta nuova direttrice

Lorenza Bravetta, torinese, è la nuova direttrice del Museo nazionale dell'Auto di Torino. Lo ha annunciato il presidente Benedetto Camerana aprendo l'incontro per i 90 anni del Museo. Prende il posto di Mariella Mengozzi, prima donna alla guida del Mauto, scomparsa lo scorso maggio a 60 anni. "Ancora una volta sarà una donna a guidare questo mondo che è ancora prevalentemente maschile", ha sottolineato Camerana.

Lorenza Bravetta, che ha ideato e diretto Camera Centro italiano per la fotografia, è stata direttore di Magnum Photos per l'Europa continentale ed è nel comitato scientifico della Triennale di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA