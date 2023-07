Fmi, Eurolandia resiliente, crescita accelererà gradualmente

L'economia di Eurolandia si è mostrata molto resiliente in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ma "l'attività economica di è significativamente indebolita nella seconda metà del 2022 ed è scivolata in recessione tecnica agli inizi del 2023". Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, sottolineando come guardando avanti la crescita è attesa accelerare nel 2023 e nel 2024.

"L'incertezza sull'outlook è elevata", osserva il Fondo secondo il quale riportare l'inflazione al suo target, preservando allo stesso tempo la stabilità finanziaria, è una priorità nel breve termine.



