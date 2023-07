Da lunedì 24 luglio aumentano le tariffe postali. L'aumento, autorizzato dall'Agcom, prevede che l'invio in posta ordinaria all'interno dell'Italia (20 grammi) costerà 1,25 euro invece di 1,20 euro; la posta prioritaria per l'interno del Paese (100 grammi) sale da 2,80 a 2,90 euro. La raccomandata interna (per 20 grammi) passa da 5,60 a 5,80 euro.





