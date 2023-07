Borsa: l'Europa viaggia positiva con l'inflazione in discesa

Le Borse europee viaggiano in positivo mentre l'inflazione nell'eurozona a giugno è scesa al 5,5%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna quasi mezzo punto con i titoli legati agli investimenti immobiliare che staccano gli altri settori. Cauti industriali ed energia.

Milano guadagna lo 0,28% con il Ftse Mib a 28.770 punti. In evidenza Erg (+1,7%), Snam (+1,5%) e A2a (+1,4%). Vendite su Inwit (-2,1%), Iveco (-2%) e Moncler (+1,1%. Tra le altre Piazze Francoforte è a +0,26%, Parigi a +0,65% mentre si mette in luce Londra (+1,54%) con l'inflazione nel Regno Unito ai minimi da un anno.

Anche i future su Wall Street sono in rialzo. Oltre alle trimestrali, nel loro pieno, la lente oltreoceano e nel primo pomeriggio sull'indice di giugno, dei permessi di costruzione.

Lo spread tra Btp e Bund si conferma a 162 punti così come il rendimento del decennale italiano sotto il 4%.

Tra le commodity il gas scende ancora cede il 3% ed è poco sopra i 26 euro al megawattora. In rialzo invece il petrolio con il Wti sopra i 76 dollari al barile (+0,5%) e il Brent a 80 dollari (+0,8%). Sul fronte alimentare risale il grano con il tenero sui massimi di giugno (+3% a 692 dollari) e il duro che segna un +1,6% a 840 dollari per ogni singola unità contrattuale da 5mila staia.

Sul fronte dei cambi l'euro è stabile a 1,1236 dollari.





