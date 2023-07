Borsa: l'Europa chiude cauta dopo i dati sull'inflazione

Le Borse europee chiudono la seduta in modo cauto dopo l'inflazione dell'Eurozona e del Regno Unito.

Dati in calo fanno ben sperare su decisioni meno aggressive delle banche centrali sulla politica monetaria. Sotto i riflettori anche gli esiti delle trimestrali che serviranno a testare lo stato di salute dell'economia.

Vola Londra (+1,8%), con i prezzi al consumo ai minimi da un anno ma con una flessione inferiore alle aspettative. In calo Francoforte (-0,1%), positiva Parigi (+0,11%).



