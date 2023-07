Borsa: l'Europa cauta in attesa Wall Street, Milano piatta

Le Borse europee a metà seduta sono positive ma caute dopo la conferma dell'inflazione in discesa a giugno nell'eurozona. I future su Wall Street si confermano in rialzo nell'attesa di altre trimestrali e dell'indice di giugno dei permessi di costruzione. In Europa svetta Londra (+1,5%) con l'indice dei prezzi ai minimi da un anno. Tra le altre Piazze, Milano oscilla sulla parità (+0,05%). Al pari di Francoforte (+0,15%) mentre Parigi è più marcata (+0,42%) dove Kering sale (+5,5%) in scia all'annuncio a sorpresa della sostituzione del ceo di Gucci Marco Bizzarri.

Ad incidere sul Ftse Mib (+0,08%) è la debolezza dei bancari con Banco Bpm che cede l'1,12%, Bper lo 0,88% e Unicredit lo 0,8%. Di contro è in evidenza l'energia con Erg (+1,98%), Terna (+1,5%) e Snam (+1,3%).

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, si avvicina al mezzo punto di rialzo con l'immobiliare sempre in luce.

Per il resto, lo spread tra Btp e Bund si assesta a 163 punti così come il rendimento del decennale stabile sotto il 4%. Sul fronte delle commodity, il petrolio resta in rialzo pur limando: il wti è a ridosso dei 76 dollari e il brent al di sotto degli 80 dollari al barile. Il gas cede il 4% e sfiora i 26 euro al megawattora. Sul fronte alimentare risale il grano con il duro (+1,6%) a 840 dollari per ogni singola unità contrattuale da 5mila staia. Il tenero resta sui massimi da fine giugno (691 dollari +3%). Per i cambi, infine l'euro resta a 1,12 dollari ma si indebolisce leggermente.



