Al via in Brasile campagna sul pomodoro italiano di qualità

Prenderà il via a luglio in Brasile una campagna per la promozione del pomodoro Italiano di qualità, durante la quale verranno svolte diverse azioni di promozione.

La proposta, si legge in una nota, è stata battezzata "Meu Tomatì" ed è sostenuta da OI Pomodoro Centro Sud, associazione che racchiude tutta la filiera produttiva dall'Abruzzo fino alla Sicilia, con il coordinamento della Camera di Commercio Italiana di San Paolo (Italcam).

Oltre a San Paolo, le attività si svolgono nelle città di Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis, in collaborazione con le rispettive Camere di Commercio Italiane locali.

Il programma si rivolge agli operatori del settore import agroalimentare, ai consumatori brasiliani, ai giornalisti e agli influencer.

Le prime azioni della campagna prevedono incontri con la stampa, utili per informare gli operatori della comunicazione e anche cinque seminari, rivolti agli operatori del settore import agroalimentare.



