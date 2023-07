Ue, 'l'Italia non si distragga dall'attuazione del Pnrr'

"Il mio punto è sempre quello di concentrarsi sull'attuazione" del Pnrr "e non impegnarsi troppo in una revisione completa del Piano, che è stato redatto, negoziato, formalmente discusso e concordato. Più ci si distrae dall'attenzione all'implementazione, maggiore è il rischio di perdere fondi". Così il commissario Ue al Bilancio, Johannes Hahn, nel corso di una tavola rotonda con un gruppo ristretto di testate europee, tra cui l'ANSA, rispondendo a una domanda sui negoziati in corso tra Bruxelles e Roma per lo sblocco della terza rata e le modifiche al piano di ripresa e resilienza nazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA