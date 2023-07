G20 senza comunicato finale per le divisioni sull'Ucraina

Il G20 delle finanze, in corso da ieri in India, non avrà il comunicato finale a causa delle divisioni fra i Paesi sulla guerra all'Ucraina. E' quanto scrive la Reuters in un tweet citando fonti della delegazione indiana.





G20, servono 3.000 miliardi l'anno per sviluppo e clima

Servono finanziamenti da 3000 miliardi di dollari l'anno, da qui al 2030, per venire incontro elle necessità globali di lotta alla povertà, transizione ecologia e infrastrutture sostenibili.

E' quanto stima un gruppo di economisti in un documento stilato su incarico del G20 finanziario che si chiude oggi in India. Secondo il gruppo, guidato dall'ex segretario al Tesoro Usa Larry Summers, "la finestra di azione si sta chiudendo velocemente e le scelte prese ora condizioneranno le prospettive di crescita, inclusione e clima per decenni". Il sistema finanziario internazionale, si legge nel paper, dovrebbe incrementare i prestiti di circa 500 miliardi entro il 2030, un terzo dei quali a tassi d'interesse molto bassi.

