Cgil, 'spesi 1,2 miliardi dei 33,8 programmati per il Pnrr'

"La situazione che emerge per il 2023 è quantomeno preoccupante: il nostro paese, l'Italia ha speso complessivamente 1,2 miliardi di euro dal 1 gennaio al 12 maggio 2023 su 33,8 miliardi programmati per l'anno in corso, ha cinque mesi e mezzo di tempo quindi per spendere ancora 32, 7 miliardi, una cifra notevole.".

Lo afferma la Cgil in audizione alla Camera sulla relazione sull' attuazione del Pnrr, evidenziando tra le criticità del pnrr "la questione relativa alla capacità di spesa" dei fondi.

Dalla Commissione europea, spiega Cgil, sono arrivati all'Italia "66,9 miliardi di euro, secondo l'ultima rilevazione disponibile sulla banca dati la spesa sostenuta ammonterebbe 26,26 miliardi di euro. Il dato non è confortante, evidenzia problematiche complesse che ne sono alla base.

Non serve a nessuno il rimpallo delle responsabilità, certamente non servono provvedimenti che riducono. invece di estendere, le funzioni di monitoraggio e di controllo del piano anche attraverso il ridimensionamento della funzione di organismi, quali la Corte dei conti che non favoriscono l'individuazione in tempo reale dei problemi e allontanano la loro soluzione.

Ma il quadro si presenta problematico perché se alziamo lo sguardo e assumiamo a riferimento l'intero arco temporale del piano, il dato anno per anno, la situazione che emerge per il 2023, è quantomeno preoccupante".



